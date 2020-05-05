شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة عن إقامة عمومية الجبلاية بالفيديو كونفرانس: "هنقعد 3 أيام فيها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد مسئولو اتحاد الكرة إقامة جمعية عمومية لمناقشة لائحة الجبلاية الجديدة لاعتمادها عن طريق الفيديو كونفرانس، لصعوبة إقامة تجمعات بعد انتشار فيروس كورونا.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن إقامة جمعية عمومية بالفيديو كونفرانس لـ95 ناديا، لمناقشة العديد من بنود اللائحة المعدلة إلى جانب التطرق لبعض الملفات الأخرى سيستغرق الكثير من الوقت، متابعاً "هنقعد فيها 3 أيام".

وقال الدكتور محمد فضل الله، المستشار الرياضي الدولي، وخبير اللوائح والقوانين الرياضية باتحاد الكرة المصري، إن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية في الوقت الحالي، لا تملك حق تقليص الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من 225 إلى 98 عضوا فى الانتخابات المقبلة.

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واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين إجراء انتخابات في الفترة من أغسطس 2019 حتى نهاية يوليو 2020، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائبًا للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله.

وكانت مهمة مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، بما يتوافق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة، من ضمن المهام الخمس التي حملها الاتحاد الدولي للجنة الخماسية في خطاب تعيينها.

وعزم اتحاد الكرة الحالي على تقليص عدد الأعضاء بالجمعية العمومية إلى 98 عضوا من إجمالي 225 ناديا، وذلك على هامش فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة، التي يشوبها كثير من الغموض بسبب تداعيات فيروس كورونا ورفض الفيفا عقدها عن طريق الفيديو كونفرانس.