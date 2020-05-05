شكرا لقرائتكم خبر عن معركة تكسير العظام بين الحراس فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من توقف النشاط الكروى خلال الفترة الحالية بسبب تفشى وباء كورونا الذى أجبر اتحاد الكرة على تنفيذ تعليمات الحكومة المصرية وتجميد النشاط الكروى منذ منتصف مارس الماضى، إلا أن هناك معركة من نوع خاص طفت على السطح وهى معركة حراس المرمى التى بدت وكأنها ستكون حامية الوطيس نظرا لتواجد أكثر من حارس على مستوى عالى فى الأندية الكبرى.

الأهلى

حال تعاقد الأهلى مع المهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز، فإن المنافسة ستكون على أشدها بين محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى الأساسى والمهدى سليمان، خاصة أن الأخير صرح فى تصريحات تليفزيونية أنه الحارس الأول فى مصر فى أى مكان مهما كان الحارس المنافس له.

كما قال محمد الشناوى فى أحد البرامج أيضا أن أهم ما يميزه عن أحمد الشناوى هو الشخصية والثبات، مضيفا أن الجماهير تقول عنه بأنه حارس مصر الأول.

الزمالك

أما فريق الزمالك فهناك منافسة من نوع خاص فبعد أن كان محمد أبو جبل الحارس الثالث بالفريق بعد جنش وعواد، انقلبت الأمور تماما وأصبح ابو جبل الحارس الأول ويعيش أفضل فتراته الكروية ويبتعد بمسافة بعيدة عن أقرب منافسيه، إلا أن عودة محمود جنش من الإصابة ربما تخلق نوعا من المنافسة القوية بينهما، خاصة أنه معروف عن الأخير إصراره القوى على العودة لحماية عرين الفريق الأبيض ، بينما سيراقب محمد عواد الموقف من بعيد نظرا لإبتعاده بشكل كبير عن الصورة.

بيراميدز

سيكون الوضع مختلف تماما فى بيراميدز نظرا لتواجد ثلاثة حراس على مستوى عالى وهم المهدى سليمان واحمد الشناوى وشريف إكرامى الذى تعاقد معه المسئولين قادما من الأهلى.

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ويتمسك المهدى سليمان بالفرصة فى المشاركة بشكل أساسى، فى الوقت الذى يحاول فيه أحمد الشناوى العودة من جديد للمشاركة بشكل أساسى، بينما يسعى شريف إكرامى إلى المشاركة من جديد خاصة وأنه رحل من الأهلى لرغبته فى العودة للتشكيلة الأساسية ، لذا فإن المنافسة على حماية عرين بيراميدز ستكون حامية الوطيس بين ثلاثة حراس كبار وذو مستوى عالى.

الإسماعيلى والمصرى

وبالرغم من امتلاك الثلاثة أندية سالفة الذكر للعديد من الحراس الاكفاء، نجد أن الإسماعيلى والمصرى يبحثان عن التعاقد مع حارس مرمى كفء نظرا لعدم وجود حراس على مستوى عالى فى الفريقين.

فالإسماعيلى يمتلك حارسين وهما محمد مجدى ومحمد فوزى، إلا أن الثنائى يفتقدان للخبرات الدولية، وهو ما ظهر فى مشاركة الدراويش الأفريقية، لذا فإن مسئولى الفريق يسعون للتعاقد مع حارس خبرة.

وقد دخلت إدارة الإسماعيلى فى مفاوضات مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى من اجل استقطابه، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب مغالاة مسئولى العجلات الحربية فى طلباتهم المادية.

أما المصرى فيحتاج إلى حارس مرمى بجانب أحمد مسعود نظرا لقلة خبرة الثنائى البديل أحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته والذى وضح جليا فى مشاركة الفريق بالكونفيدرالية الأخيرة وتحديد فى لقاء نهضة بركان بدور الثمانية للبطولة، والتى أصيب قبلها أحمد مسعود ليجد طارق العشرى المدير الفنى للفريق نفسه مجبرا على إعطاء الفرصة لأحمد عبد الفتاح الذى لم يكن على المستوى المطلوب.

ورغم أزمة القيد التى فرضها الإتحاد الدولى على المصرى بعدم تعاقده مع أى لاعب خلال فترتين قيد تنتهى بالفترة المقبلة فى الصيف، فإن مسئولى النادى بدأوا فى التحرك بالفعل من أجل التعاقد مع حارس مرمى جديد على أمل إنهاء أزمة القيد.