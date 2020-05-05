شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما حقيقة مفاوضات الأهلى لضم "جاكسون موليكا" فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض جاكسون موليكا لاعب نادى مازيمبى الكونغولى نفسه على سطح الأحداث الكروية خلال الأيام الماضية، بعدما طرح البعض اسمه كواحد من أهم اللاعبين المُرشحين للانضمام للنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما نُلقى الضوء عليه فى سياق التساؤلات والاستفسارات التالية:

س: ما حقيقة تفاوض الأهلى مع موليكا لاعب مازيمبى؟

ج: مسئولو الأهلى لم يتحدثوا عن هذه المفاوضات بل إنهم نفوها تماماً وأكدوا أنهم لم يتحدثوا مع اللاعب الكونغولى ولا مع ناديه بشأن ارتداء قميص القلعة الحمراء الموسم المقبل.

س: هل تم التأكيد على أن الأهلى لم يتفاوض بالفعل مع موليكا؟

ج: بعد نفى الأهلى خرج وكيل جاكسون موليكا وأكد أن القلعة الحمراء تفاوضت بالفعل مع اللاعب بل وبشكل رسمى.

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س: ماذا عن مفاوضات الأهلى مع موليكا بحسب تصريحات وكيل اللاعب؟

ج: المفاوضات رسمية فقد أكد وكيل أعمال اللاعب أن النادى الأهلى تقدم بعرض رسمى من أجل التعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

س: هل حدد الأهلى مبلغا ماليا لإتمام الصفقة حسب تأكيدات وكيل موليكا؟

ج: نعم.. فالأهلى حدد مبلغ مليونى ونصف المليون دولار حسب تصريحات وكيل أعمال اللاعب التى أدلى بها لموقع أفريكان فوتبول الأفريقى.

س: وماذا عن موقف نادى مازيمبى من العرض الأهلاوى؟

ج: موقع أفريكان فوتبول الأفريقى نشر تصريحات للوكيل الذى لم يعلن عن اسمه، أكد خلالها نادى مازيمبى قد يرفض بيع موليكا للأهلى بدعوى رفض النادى الكونغولى التعاون مع منافسيه على البطولات.