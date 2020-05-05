شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل : عودة البدري وفتحي وحسام حسن للأهلي مستحيلة واكرامى خرج من الباب الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طه إسماعيل نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن أحمد فتحي علاقته انتهت بالأهلي بعد رحيله لبيراميدز بهذه الطريقة، مشدداً أن الجماهير لن توافق على عودته بأي شكل، معلقاً :"الحياة اختيارات ومفيش حد بياخد كل حاجة وفتحي اختار الرحيل"

وقال طه إسماعيل في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"اكرامي خرج من الباب الكبير في الأهلي عكس فتحي وسيكون له شأن مع النادي في المستقبل"

وأضاف طه إسماعيل أنه رشح حسام حسن في أكثر من مناسبة لتدريب منتخب مصر، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن تصريحات حسام حسن ضد الأهلي بعد رحيله تحول دون تدريبه الفريق الأحمر، معلقاً :"لو كان القرار بيدي لعينت حسام حسن مدرباً للمنتخب في الفترة الحالية بدلاً من البدري..كما أننى أرى أن عودة البدري هو الأخر للأهلي شبه مستحيله بسبب المواقف الأخيرة له"

وتابع طه إسماعيل أن البرتغالي مانويل جوزيه، المدرب السابق للقلعة الحمراء كان صبورا على المهاجم الانجولي فلافيو لفترة كبيرة بسبب نتائج الفريق الإيجابية رغم عدم تسجيله سوى هدف واحد فى موسمه الأول مع الفريق الأحمر.

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وأضاف، أنه في حالة دخول الأهلي في مرحلة من سوء النتائج بالتزامن مع عدم تسجيل فلافيو للأهداف، كان ذلك سيضع ضغوطات علي جوزيه وكان الممكن ان يستبعده من حساباته في وقتها.