الزمالك ينعي وفاة الشيخ الطبلاوي

نعى نادي الزمالك وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر وأحد كبار مشجعي النادي. وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر تويتر: "ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر وأحد كبار مشجعي النادي". والأسى وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر وأحد كبار مشجعي النادي". وأضاف: "نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان". يُلهم ذويه الصبر والسلوان". جدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في تعليق النشاط الرياضي بمعظم دول العالم فضلا عن انتشار الأزمات الاقتصادية لمعظم الأندية.



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