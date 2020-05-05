كابيلو: تعاملوا مع مباريات الموسم الباقية كأنها بطولة كأس عالم

قدم فابيو كابيلو المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، مقترحًا حول استكمال الموسم الحالي في إيطاليا، بالتعامل مع الأمر كأنه بطولة كأس العالم، والتي تكون لفترة محددة.

أضاف كابيلو في تصريحاته لموقع "فوتبول" إيطاليا:" علينا التعامل مع الجولات المتبقية من الدوري، كأنه كأس العالم، أغلقوا على اللاعبين لمدة 40 يومًا حتى إنهاءه. وتابع:" أنا اتفق مع السماح

للقيام بـاربعة أو خمسة تبديلات في المباراة الواحدة، خاصةً إذا كانت كل ثلاث أيام.

وتستعد الأندية الإيطالية للعودة للتدريبات تمهيدًا لعودة مسابقة الدوري المحلي الكالتشيو خلال الفترة المقبلة، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

