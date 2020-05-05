طارق العشري : إلغاء الدوري اختيار مناسب بسبب ضيق الوقت

أبدي طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، رغبته في عودة النشاط الكروي في أسرع وقت ، والتعايش مع الموقف بكل الأشكال المتاحة، مطالبا ببداية دوري جديد نظرا لضيق الوقت .

وقال العشري في تصريحاته لـ "الوفد" : من المفترض أن يعود النشاط الكروي بأقصي سرعة ، ولابد

من التعايش مع الموقف بشكل جيد ، وأنا مع عودة النشاط في شهر يونيو المقبل ، ولكن المشكلة تكمن في استكمال الدوري أو بداية دوري جديد، ومن وجهة نظرنا في النادي المصري نحن مع إلغاء البطولة الحالية ، وبداية دوري جديد نظرا لضيق الوقت".وأضاف العشري: " ليس هناك شك من أنه ستتواجد عواقب سلبية لتوقف النشاط الكروي ، لأن الدوري متوقف منذ مدة طويلة تقاربت من الثلاث شهور، ولكي لابد من إعداد اللاعبين مرة ثانية ويعودوا لمستواهم ، نحتاج لوقت كبير جدا، وسيؤثر هذا التوقف أيضاً علي الفرق التي تشارك في بطولة إفريقيا، وستؤثر أيضا علي المنتخب" .