نجم ميلان السابق: جريزمان يحتاج للوقت للتأقلم مع برشلونة

دافع الأرجنتيني هيرنان كريسبو نجم فريق أي سي ميلان الإيطالي السابق، عن أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة، مؤكدًا بأن اللاعب يحتاج لبعض الوقت من أجل التكيف والتأقلم مع برشلونة.

أضاف كريسبو في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، لم نرى أفضل نسخة لجريزمان مع برشلونة، نحن نتحدث عن لاعب لديه ذكاء مذهل، وقدم أداءًا رائعًا ولا يصدق مع

منتخب بلاده فرنسا بكأس العالم الأخير، لديه الكثير لقراءة المباراة".

وتابع نجم ميلان السابق:" لم نرى كل ما لدى جريزمان بعد، هو يحتاج لوقت من أجل التكيف، هو قبل تحدي اللعب ضمن صفوف برشلونة، والنادي له فلسفة مختلفة".