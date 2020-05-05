قال جمال سالم نجم المقاولون العرب، أن يقوم عمل عزومة كل ثلاثاء مع لاعبي المقاولون العرب، القدامى، لافتًا إلى أنه لو عزم أحدمن الأهلي والزمالك سيكون، طاهر أبو زيد، وربيع ياسين، نجمي الأهلي السابقين، وطارق يحيى، وخالد الغندور، نجمي الزمالك السابقين.
وأضاف سالم في تصريحات إذاعية، أنه يشعر بالـندم الشديد على عدم الاحتراف عندما اتت الفرصة للعب في قطر، حيث تلقاه عرضًا رسميًا أثناء لعبه في المقاولون العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم المقاولون السابق: بعزم زملائي القدامى بالفريق كل يوم ثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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