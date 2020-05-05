نجم المقاولون السابق: بعزم زملائي القدامى بالفريق كل يوم ثلاثاء

قال جمال سالم نجم المقاولون العرب، أن يقوم عمل عزومة كل ثلاثاء مع لاعبي المقاولون العرب، القدامى، لافتًا إلى أنه لو عزم أحد

من الأهلي والزمالك سيكون، طاهر أبو زيد، وربيع ياسين، نجمي الأهلي السابقين، وطارق يحيى، وخالد الغندور، نجمي الزمالك السابقين.

وأضاف سالم في تصريحات إذاعية، أنه يشعر بالـندم الشديد على عدم الاحتراف عندما اتت الفرصة للعب في قطر، حيث تلقاه عرضًا رسميًا أثناء لعبه في المقاولون العرب.