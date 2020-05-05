نجم المقاولون السابق يطالب رجال الأعمال بدعم الأندية الصغيرة

طالب جمال سالم نجم فريق المقاولون العرب، والمنتخب الوطني السابق، رجال الأعمال بدعم منطقتهم أو محافظتهم التي يوجد بها الأندية الصغيرة، ماديًا ومعنويًا.

وأضاف جمال سالم في تصريحاته، لبرنامج النجوم في رمضان عبر إذعة الشباب والرياضية، يجب على رجال الأعمال بدعم الأندية الصغيرة،

لأن الأمر مسؤوليتهم، لافتة أن سعيد بدفعه لـفاتورة النجومية، من حب الناس، وحياته كلها في ميت غمر، مشيرًا إلى أنه يوجد 30 نجم كرة بنفس المنطقة من مواليدها.