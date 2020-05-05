يوفنتوس يعلن انتظام لاعبيه في التدريبات للمرة الأولى منذ أزمة كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، انتظام لاعبيه في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ توقف النشاط الرياضي،مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأصدر النادي بياناً رسمياً، أكد فيه الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية التي أوصت بها السلطات الصحية في إيطاليا، بالتعقيم الكامل.

وأكد النادي الإيطالي، أن لاعبيه بليز ماتويدي، ودانييلي روجاني، قد خضعا إلى فحوصات الكشف عن كورونا مجدداً وأظهر سلبية الفحوصات وتعافيهم، فيما يحتاج باولو ديبالا إلى المزيد من الوقت قبل الانخراط مع الفريق.

كان البرتغالي أوصت بها السلطات الصحية في إيطاليا، بالتعقيم الكامل.وأكد النادي الإيطالي، أن لاعبيه بليز ماتويدي، ودانييلي روجاني، قد خضعا إلى فحوصات الكشف عن كورونا مجدداً وأظهر سلبية الفحوصات وتعافيهم، فيما يحتاج باولو ديبالا إلى المزيد من الوقت قبل الانخراط مع الفريق.كان البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب اليوفي، قد وصل إلى إيطاليا في الساعات الماضية، ومن المقرر أن يخضع لفترة الحجر الصحي 14 يوماً قبل مشاركته في تدريبات يوفنتوس، تمهيداً لاستكمال منافسات الموسم الكروي.

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