ألكانتارا يغلق الباب أمام برشلونة

أغلق تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني، الباب أمام نادي برشلونة الإسباني حول عودته لناديه السابق. أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن ألكانتارا قريب من التجديد مع ناديه بايرن ميونخ، وأن اللاعب استقر على الاستمرار مع فريقه البافاري. من التجديد مع ناديه بايرن ميونخ، وأن اللاعب استقر على الاستمرار مع فريقه البافاري. تابعت الصحيفة، أن بايرن ميونخ سيرفع عقد اللاعب الإسباني، لأنه من العناصر الأساسية مع الفريق. وكان نادي برشلونة يحاول استغلال عدم تجديد اللاعب مع بايرن ميونخ، في ضمه، والذي كانت ينتهي في العام المقبل، 2021.

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