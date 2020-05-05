طه إسماعيل: حسام البدري غير محبوب من جماهير الأهلي بسبب تصرفاته

قال طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي الأسبق، أن حسام البدري من غير المحبوبين لجماهير القلعة الحمراء، بسبب التصرفات التي قام بها مع الأهلي.
وأضاف طه اسماعيل في تصريحات تلفزيونية:" حسام البدري ترك الأهلي وراح بيراميدز وله تصريحات الغير مستحبة وهو أساسا مش محبوب من جمهورالأهلي ، وله مواقف سابقة ".
وتابع:" هو حصل على فرص كتيرة مع الأهلي ، الشعبية تاخدها مش بالنتائج فقط سيرتك مع النادي سواء مشيت أو رجعت أو سيبت النادي".
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