الأولمبية الأردنية تبحث عودة النشاط الرياضي تدريجياً

تبحث اللجنة الأولمبية الأردنية، إمكانية عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي، بعد هدوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وعقدت اللجنة إجتماعاً مع أعضائها عبر تقنية الفيديو، لمناقشة تأثيرات توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي، وتم الاستقرار على تقديم خطة خاصة بعودة الأعمال الإدارية بالقطاعات

وأكدت اللجنة، أن الأنشطة الرياضية ستعود في البلاد، بأخذ كافة التدابير الوقائية اللازمة.

وتوقفت الفعاليات الرياضية في الأردن منذ مارس الماضي، بعد ظهور الأزمة الصحية الراهنة، ثم أعقب ذلك تشكيل لجنة خاصة بالملف الرياضي مع أزمة كورونا. توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي، وتم الاستقرار على تقديم خطة خاصة بعودة الأعمال الإدارية بالقطاعات الرياضية الحكومية والمؤسسات التابعة لوزارة الشباب.وأكدت اللجنة، أن الأنشطة الرياضية ستعود في البلاد، بأخذ كافة التدابير الوقائية اللازمة.وتوقفت الفعاليات الرياضية في الأردن منذ مارس الماضي، بعد ظهور الأزمة الصحية الراهنة، ثم أعقب ذلك تشكيل لجنة خاصة بالملف الرياضي مع أزمة كورونا.

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