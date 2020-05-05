أديبايور: لم أهاجم نجوم ليفربول وخاصة محمد صلاح

نفى “إيمانويل أديبايور” مهاجم آرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام السابق الإدلاء بأي تعليقات حول محمد صلاح وساديو ماني، مشيرًا إلى أن كل ما نسب له من تصريحات غير صحيح بالمرة.

وأفادت العديد من وسائل الإعلام أن أديبايور انتقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” بسبب تاريخه الفساد، وقيل على لسانه، إنه يجب ألا يفوز الثنائي “محمد صلاح” أو “ساديو ماني” بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا؛ لأنهما لا يتواجدان داخل القارة.

وأصدر اللاعب الذي يقضي العزل الاجتماعي في بلده الأصلي “توجو” بيانًا يوم الثلاثاء ونفى الإدلاء بمثل هذه التصريحات، سواء بخصوص الاتحاد الأفريقي أو فيما يخص نجمي ليفربول.

وقال أديبايور في بيان على تويتر “لقد استرعي انتباهي مؤخرًا التعليقات التي قيلت على لساني، التي تنشرها بعض وسائل الإعلام على الشبكات الاجتماعية، والتي تخص الكاف وزملائي محمد صلاح وساديو ماني”.

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ثم تابع التوجولي “أود فقط أن أقول إن هذه التصريحات ليست لي، لم أجر أي مقابلات إعلامية، أحرص دائمًا على عدم نشر معلومات خاطئة”.

وتواجد صلاح وماني على منصة التتويج لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث فاز الأول في نسختي 2017 و 2018 بينما فاز السنغالي الدولي بآخر الجوائز في عام 2019.

كما تقاسم الثنائي جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وسجلا 22 هدفًا لكل منهما، عقب قيادة ليفربول للفوز بثلاث ألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.