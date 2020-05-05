رياضة | فينوورد يحتفل بالذكرى الـ50 لفوزه بلقب كأس أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 09:19 مساءً - انت الان تقراء خبر فينوورد يحتفل بالذكرى الـ50 لفوزه بلقب كأس أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل فينوورد روتردام غداً الأربعاء، بالذكرى الخمسين لفوزه بلقب كأس أوروبا، الذي وضع هولندا بقوة على خريطة كرة القدم العالمية وأطلق عصرها الذهبي.

رغم أن منافسه المحلي أياكس أمستردام تفوق عليه بحصد ثلاثة ألقاب متتالية لكأس أوروبا مع ظهور يوهان كرويف و"الكرة الشاملة" لكن انتصار فينوورد في السادس من مايو ايار 1970، أعلن وصول الكرة الهولندية التي بدأت في تحقيق ما يفوق التوقعات.

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وتغلب فينوورد 2-1 على سيلتيك في الوقت الإضافي في ميلانو، ليفوز بالمسابقة التي بدأ مشوارها بطريقة رائعة بطريقة رائعة لكنه لم يكن مرشحا للفوز باللقب في النهاية.

وحقق فينوورد مفاجأة في الدور الثاني بالإطاحة بميلان حامل اللقب بتحويل خسارته في الذهاب 0-1 إلى الفوز 2-1 في مجموع نتيجة المباراتين.

كما أنه دخل المباراة النهائية غير مرشح للفوز باللقب عقب فوز سيلتيك على ليدز يونايتد بعد أداء رائع في الدور قبل النهائي.