رياضة | لاعبو برشلونة يخضعون لفحوصات كورونا الأربعاء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 09:19 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعبو برشلونة يخضعون لفحوصات كورونا الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيعود فريق برشلونة غداً الأربعاء، إلى مدينة جوان جامبر الرياضية للخضوع للفحوصات الطبية ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد قبل بدء التدريب الفردي خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد الفريق الكاتالوني.

وأعطت رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" الضوء الأخضر لإجراء هذه الاختبارات للاعبي "البرسا"، بمجرد الانتهاء من عملية التطهير والتعقيم التي أجريت اليوم الثلاثاء، في المرافق التي يمتلكها النادي في حي سانت جوان ديسبي ببرشلونة.

وسيتمكن اللاعبون من التدريب بشكل فردي في المدينة الرياضية، بمجرد معرفة نتائج الفحوصات وعلى أساس التدابير المعتمدة من أجل رفع القيود المفروضة لمواجهة الفيروس التاجي، وسيقوم النادي بتعديل بروتوكولات العمل بحيث يمكن أن تكون الجلسات مشابهة بشكل متزايد للجلسات المعتادة.