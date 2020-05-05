رياضة | زيدان يفوز بجائزة أفضل هدف فى تاريخ دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 09:19 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يفوز بجائزة أفضل هدف فى تاريخ دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏أبرز الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الاسباني فوز هدف زين الدين زيدان لاعب الفريق السابق والمدير الفني الحالي للنادي الملكي على الطائر بمباراة الريال أمام ليفركوزن الألماني الأجمل في دوري أبطال أوروبا حسب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة.

ونشرت المجلة الفرنسية قائمة بأفضل 50 هدفاً في تاريخ المسابقة القارية حيث ‏اختارت مجلة فرانس فوتبول هدف زيدان على الطائر في جلاسكو، في نهائي دوري الأبطال ضد ليفركوزن، الهدف "الأجمل" في تاريخ دوري الأبطال الحديث و‏أعدّت المجلة الفرنسية تصنيفاً لأجمل 50 هدفاً منذ انطلاق المسابقة في عام 1992 حتى اليوم وفق ذلك التصنيف، فإن هدف زيدان هو قمة "التوازن، القوة، الدقة كان لديه كل شيء

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والي جانب ذلك الهدف، تظهر في قائمة "فرانس فوتبول" أيضاً مقصية كريستيانو رونالدو في تورينو ضد يوفنتوس في 2018 وفي المركز السادس يأتي هدف بيل، من مقصية أيضاً، ضد ليفربول في نهائي الكأس الأوربية في كييف.

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وفي المركز 35، تواجد الهدف الثاني لراؤول ضد مانشستر يونايتد في عام 2000. كذلك تسلط المجلة الفرنسية الضوء على حركة ريدوندو وحركته الرائعة بالكعب في أولد ترافورد أمام مانسشتر يونايتد الإنجليزي.