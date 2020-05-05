رياضة | برشلونة يتراجع عن ضم نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 09:19 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتراجع عن ضم نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة حسم موقفه من التعاقد مع البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النجم البلجيكي البالغ من العمر 29 عامًا يعتبر موضع ترحيب من أي نادي في العالم بسبب قدراته المميزة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يمتلك أولويات أبرزها التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي بالإضافة إلى نجمه السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إسم دي بروين بات مطروحاً في السوق بعد أن كان ضمه أمر غير ممكن بسبب تمسك مانشستر سيتي به بشدة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بعد تصريحات النجم البلجيكي التي فتح فيها باب الرحيل بسبب العقوبة التي فرضت على النادي بمنع من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.