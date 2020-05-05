رياضة | محمد إبراهيم: الأهلي حاول ضمي عقب مباراة الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 09:19 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد إبراهيم: الأهلي حاول ضمي عقب مباراة الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، مفاجأة قوية بعدما أعلن دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه وذلك عن طريق المستشار تركي آل الشيخ المالك السابق لنادي بيراميدز.

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وأضاف في تصريحات إذاعية عبر إذاعة الشباب والرياضة :"الأهلي تفاوض معي أكثر من مرة عن طريق المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي بعد نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز لكن لم تكتمل المفاوضات"

"من وجهة نظري انا أفضل لاعب في النادي الأهلي هو عمرو السولية، وعبد الله السعيد هو الأفضل في مصر خلال الفترة الماضية".