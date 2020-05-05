انت الان تتابع كلوب: صلاح موهبة رائعة ونتعامل مع وضع صعب بسبب أزمة كوورنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول

اعترف الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بتأثيرات ازمة فيروس كورونا السلبية وصعوبتها عليه وعلى كل الرياضيين حول العالم .

وكان نادي ليفربول يقدم مسيرة استثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل تعليق المنافسات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث كان يتصدر جدول الترتيب برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وقال كلوب في مقابلة خاصة مع شبكة "بي ان سبورت" التليفزيونية ستبث لاحقا :"الآن نحن نتعامل مع وضع لم يسبق لنا التعامل معه من قبل. هذا ليس أمراً جيداً، ولكن هذا هو العالم في الوقت الحالي وعليّ أن أقبله. وعلى المستوى الشخصي، فأنا وعائلتي وأصدقائي بخير وبصحة جيدة. ولكننا أدركنا أننا نعيش وضعاً صعباً في الوقت الحالي وعلينا التعامل معه مثل باقي الناس".

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وعن النجم المصري محمد صلاح واستراتيجية التعاقد معه من نادي روما الإيطالي ، قال كلوب: "صلاح موهبة رائعة ورأينا ذلك خلال لعبه مع نادي روما. كنت أعرفه منذ أن كان في نادي بازل حيث لعبنا مباراة ودية وكان متألقاً. كان لا يمكن إيقافه تقريباً ولكنه كان صغيراً جداً ونحيلاً، وهو أمر طبيعي في ذلك العمر، لذلك لم نفكر في الأمر في ذلك الوقت".

وتابع: "ثم رأيناه ينتقل إلى تشيلسي قبل الذهاب إلى روما، ورأيته يلعب بطريقة ذكية للغاية مع إدين دجيكو - مثلما يلعب الآن مع روبرتو فيرمينو هنا. إذن، رأينا أنواعاً مماثلة من اللاعبين وعرفنا أنه من الممكن الحصول عليه".

وحول رأيه في الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني سيرخيو أجويرو وما إذا كان يرغب في استقطاب أحدهم ليلعب مع ليفربول يوماً ما، قال كلوب: "في الحقيقة لا أستطيع الإجابة على هذا النوع من الأسئلة لأن الإجابة ستتصدر عناوين الصحف في اليوم التالي. أحبهم جميعاً بالإضافة إلى بعض اللاعبين الآخرين. أنهم جميعاً لاعبون استثنائيون."