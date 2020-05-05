شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يؤجل بطولة أوروبا للسباحة إلى 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاتحاد الأوروبي للرياضات المائية، الثلاثاء، إن بطولته القارية التي كانت مقررة في بودابست من 11 إلى 24 مايو، تم تأجيلها إلى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.
وكانت البطولة التي تتضمن منافسات السباحة في الأحواض والمياه المفتوحة والغطس والسباحة التوقيعية، تأجلت مؤقتاً حتى أواخرأغسطس، قبل أن يتم الإعلان عن إقامتها بين 10 و23 مايوالعام المقبل.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: «نأمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها بحلول مايو 2021، لتنظيم بطولة استثنائية».
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