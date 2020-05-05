شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ظهور 10 إصابات كورونا بين اللاعبين.. وزير صحة ألمانيا يدعم مخطط استئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حظي مخطط رابطة الدوري الألماني لكرة القدم لاستئناف الموسم منتصف مايو الجاري، بدعم وزير الصحة ينز سباهن، رغم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف اللاعبين.

وقال سباهن إن «البرنامج الأساسي لرابطة الدوري منطقي، ويمكن أن يكون بمثابة نموذج للرياضات المحترفة الأخرى، لكن علينا أن نرى كيف ستسير الأمور».

وتأمل رابطة الدوري الألماني في أن تنال، الأربعاء، الضوء الأخضر لاستئناف الموسم في 15 مايو، حين تجتمع المستشارة أنجيلا ميركل بقادة المقاطعات الألمانية الـ16 في اتصال عبر تقنية الفيديو.

لكن مخطط استئناف الموسم أصبح محط شك، بعدما كشفت الفحوص التي خضع لها اللاعبون، المدربون والطواقم، عن إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا المستجد، بينهم 3 من فريق كولن.

وكشفت رابطة الدوري الإثنين أنه من أصل 1724 فحصاً تم إجراؤه في الأندية الـ36 (18 في كل درجة)، جاءت 10 إيجابية، دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوص مكان الحالات وحتى هوية الأشخاص المصابين.

وأعربت الرابطة عن رضاها عن النتائج، وقالت في بيان «الفحوص التي أجريت في الأيام الأخيرة بلغت هدفها، وهو ضمان سلامة وحماية اللاعبين من انتقال العدوى إليهم خلال التدريبات أو المباريات».

ووضع فريق العمل في الاتحاد الألماني لكرة القدم قواعد وقاية لاعتمادها في حال تم استانف الموسم، تتضمن اختبارات دورية في جميع الأندية الـ36 للدرجتين الأولى والثانية.

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وقال سباهن إنه إذا تم استئناف الموسم الكروي، فسيصبح الدوري الألماني مثالاً يحتذى به كأول بطولة من الدوريات الـ5 الكبرى تعاود نشاطها.

وأوضح: «من المنطقي للرياضات المحترفة أن تسير خطوة بخطوة نحو حياة يومية جديدة، لكن علينا أن نرى ما سيحدث، يجب أن تكون الأندية قادرة على ضمان أن يلتزم لاعبوها بالقواعد بغض النظر إذا كانوا صغارًا أو كبارًا».