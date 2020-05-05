شكرا لقرائتكم مروان محسن vs مصطفى محمد.. أرقام وإحصائيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الكثيرون من نجوم الكرة والجماهير والمحللين والنقاد الرياضيين مقارنة كروية بين ثنائي الهجوم في الكرة المصرية مروان محسن مهاجم الأهلي ومصطفى محمد قناص الزمالك، ويرى البعض أن الأول هو مهاجم مصر الأول ومن يستحق قيادة الفراعنة في الفترة الراهنة رغم تراجع معدل تسجيله للأهداف، فيما يرى البعض الأخر أن مصطفى محمد هو البلدوزر الجديد للكرة المصرية في ظل ما يتمتع به من مهارات وقوة جسمانية وموهبة تهديفية بجانب أن عامل السن يصب لصالح مهاجم الزمالك.

ويقدم "سوبركورة" مقارنة بالأرقام بين الثنائى..

مروان محسن

شارك مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، في 10 مباريات ببطولة الدوري هذا الموسم سجل خلالهم 3 أهداف، كما شارك في 6 مباريات بدوري أبطال أفريقيا سجل خلالهم هدف وحيد، وفي كأس مصر شارك مروان في مباراة واحدة ولم يسجل، ليبلغ إجمال أهداف مهاجم الأهلي في الموسم الجاري 4 أهداف فقط.

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وعلى مستوى صناعة الأهداف تمكن مروان من صناعة هدفين فقط لزملائه وكانا في بطولة الدوري.

مصطفى محمد

شارك مصطفى محمد مع الزمالك خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بمسابقة الدوري، أحرز خلالها 5 أهداف، كما شارك في 9 لقاءات بدوري أبطال أفريقيا سجل خلالهم 6 أهداف ليحتل بهم المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة خلف المازيمبي موليكا صاحب المركز الأول برصيد 7 أهداف، كما لعب السوبر المصري والأفريقي وبذلك يبلغ مجموع أهداف مصطفى محمد في الموسم الجاري 11 هدفاً.

وعلى مستوى صناعة الأهداف ساهم اللاعب في صناعة 3 أهداف هذا الموسم بواقع هدفين في دوري الأبطال وهدف في الدوري.