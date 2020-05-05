شكرا لقرائتكم صراع اللاعبين على لقب "نمبر 1" في الكرة .. أبرزهم المهدي سليمان وباسم مرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تردد لقب "نمبر 1" أكثر من مرة داخل الوسط الرياضى مؤخرا، وتحديدا من جانب عدد من اللاعبين والمدربين وهو ما تسبب فى ظهور فتنة جديدة داخل الوسط الرياضى بسبب لقب الأفضل على الساحة، خاصة وأنه من الطبيعى أن يرى كل لاعب أو مدرب نفسه هو الأفضل.

باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي حاليا والزمالك السابق، خرج مؤخرا بتصريحات تليفزيونية قال فيها أنه أفضل من جميع مهاجمي مصر في الوقت الحالي، وقال مرسي في تصريحاته أيضا: " أنا أفضل من كل مهاجمي مصر في الوقت الحالي".

وعن المهاجم الذي يستحق اللعب كأساسي في منتخب مصر في الوقت الحالي أضاف مهاجم الزمالك السابق: "مصطفى محمد هو من يستحق التواجد كأساسي في المنتخب فى ظل الاختيارات الحالية واستبعادى من المنتخب".

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نفس الأمر ، المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز قال صراحة أنه "نمبر 1" فى فريقه، وأكد أنه بفضل عمله وجديته وتركيزه في التدريبات والملعب استطاع إزاحة أحمد الشناوي من التشكيل الأساسي لبيراميدز وأصبح هو رقم 1 في حراسة المرمى بالفريق، وأنه قادر تمامًا على تكرار هذا حال انضم للأهلي.. وقال "أنا الرقم 1 في بيراميدز، أحمد الشناوي يجلس بديلًا لي، وطالما الأمور تُحسم في الملعب سأبقى كذلك، حتى لو انضم لنا شريف إكرامي سيجلس بديلًا لي كذلك".

تابع "محمد الشناوي حارس مرمى كبير ويُقدم آخر موسمين وتحديدًا منذ نهائيات كأس العالم 2018 أداءً مذهلًا يتفوق به على الجميع، لكني سأجلسه بديلًا وأكون الرقم 1 بعد فترة من انتقالي للأهلي إن حدث، كرة القدم متقلبة وأنا قادر بفضل تركيزي وعملي في التدريبات أن أكون اللاعب الأساسي كما أنا الآن".

فيما أكد إيهاب جلال المدير الفني السابق للنادي المصري أنه كان المرشح الرئيسي والأول لتدريب منتخب مصر قبل أن يتم الإعلان عن تولي حسام البدري المهمة.

وكان اتحاد الكرة في مفاوضات مستمرة مع إيهاب جلال من أجل التوصل لاتفاق معه لقيادة الفريق المصري، لكن تعثرت المفاوضات في النهاية بسبب خلافات حول الجهاز المعاون.