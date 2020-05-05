طه إسماعيل: عودة البدري للأهلي صعبة.. وحسام حسن جدير بالمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طه إسماعيل، لاعب الأهلي السابق، أنه لو كان الأمر بيده في اختيار المدير الفني لمنتخب مصر، سيكون اختياره هو حسام حسن، المدير الفني السابق للزمالك وبيراميدز.

وقال إسماعيل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" حسام حسن مدرب مميز، ويملك شخصية قوية داخل وخارج الملعب وجميع اللاعبين تحبه، فلو كنت ساختار لتدريب المنتخب سيكون هو اختياري".

وعن سؤاله عن امكانيه عودة حسام حسن للأهلي كمدرب رد:" لما لا ، فكل شيء وارد وهو كمدرب قادر على قيادة الفريق مستقبلا".

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وأوضح، أن عودة حسام البدري للأهلي ستكون أمر صعب للغاية، بعد موقفه بالرحيل والانتقال إلى بيراميدز كمدرب وبعدها العديد من التصريحات التي رفضها جمهور القلعة الحمراء.

وأشار إلى أن البدري له الكثير من المواقف والتصريحات الغير مستحبه، لذلك فهو ليس محبوب من جماهير الأهلي ولا يحظي بمحبه الجماهير بشكل كبير.

وأتم تصريحاته:"له مواقف كثيرة لا يحبها الجمهور بعد ما ترك الفريق في ظروف صعبة، وشعبية المدرب ليست بالنتائج فقط".