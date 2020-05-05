طه إسماعيل يتحدث عن تجربة فلافيو مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد طه إسماعيل، لاعب الأهلي السابق، أن البرتغالي مانويل جوزيه، المدرب السابق للقلعة الحمراء كان صبورا على المهاجم الانجولي فلافيو لفترة كبيرة بسبب نتائج الفريق الإيجاببية.
وقال إسماعيل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" خلال الفترة التي كان يعاني خلالها فلافيو من سوء توفيق كان الأهلي يحقق الفوز والنتائج الإيجابية دفعت جوزيه ليكون صبورا حتى اصبح فلافيو هداف الفريق.
وأضاف، أنه في حالة دخول الأهلي في مرحلة من سوء النتائج بالتزامن مع عدم تسجيل فلافيو للأهداف، كان ذلك سيضع ضغوطات علي جوزيه.
وأوضح، أنه لو خسر الأهلي المباريات مع عدم تسجيل لفلافيو للأهداف، لكانت الجماهير ستهاجم سياسة المدرب البرتغالي.
وأتم :" ما حدث ما جوزيه يحدث الأن مع رينيه فايلر مدرب الأهلي، فرغم وجود بعض الأخطاء في الفريق لكن بسبب النتائج الإيجابية فالأمور تسير بسلام دون مشاكل مع الجماهير".
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