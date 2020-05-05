شهاب أحمد يكشف كواليس احتفال"الجزار" أمام الاتحاد الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تبقى المباريات عالقة حتى الذروة وهي لحظة سكون الكرة شباك المرمى، لينطلق صاحب الهدف ليحتفل به، ما بين رقصة أو مشاركة الجماهير، وطرق أخرى يعبر بها اللاعبون عن فرحتهم بالهدف.

يقدم الخليج 365 سلسلة #سر_الاحتفال خلال شهر رمضان، ليكشف فيها اللاعبون عن سر طريقة احتفالهم بالهدف.

قبل 10 سنوات سدد شهاب الدين أحمد، لاعب الأهلى السابق، قذيفة سكنت عقول جماهير القلعة الحمراء قبل ان تسكن شباك الفريق المنافس.

الأهلي يومها كان يحتاج للفوز بثلاثة أهداف أو أكثر خلال مواجهته أمام الاتحاد الليبي بدوري أبطال أفريقيا، بعدما كان متأخر بهدفين دون رد في مباراة الذهاب عام 2010.

وحين كان الوقت يشير للدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، أطلق شهاب الدين أحمد صاروخا سكن شباك حارس الاتحاد الليبي ليقود فريقه للتأهل للدور المقبل، ويحتفل على طريقة "الجزار" والذي اصبح بعدها ملازماً له.

وعندما كان يمتلك الأحمر هدفين، ويحتاج إلى هدف ثالث للصعود به للدور المقبل، سجل شهاب فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بقذيفة صاروخية من مسافة تقترب من 35 ياردة ليصعد بالأهلى إلى دور المجموعات.

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سر الاحتفال

يروي شهاب الدين أحمد كواليس احتفاله الشهير أمام الاتحاد الليبي، فيؤكد أنه جاء دون سابق تحضير قبل المباراة التي وصفها بالصعبة.

ويتابع:" الاحتفال لم اقم بالترتيب له مسبقا وجاء بشكل تلقائي بعد الهدف، لانه وقت احراز الهدف كان مهم ليمنح الأهلي بطاقة العبور".

وأوضح، أنه والده اخبره قبل هذه المباراة بأنه سيسجل في شباك الاتحاد الليبي، وهذا ما حدث بالفعل، مؤكدا أنه كان يحرص قبل كل مباراة له مع الأهلي على الاتصال بوالده.

والدي قالي قبل المباراة:"باذن الله ستسجل هدف مع الأهلي واشعر ان ربنا هيركمكوا وتصعدوا".

وأتم لاعب الأهلي السابق:" أبي ذهب يومها إلى ستاد القاهرة لمشاهدة المباراة دون ان اعلم بذلك، وحين عدت إلى المنزل تفاجأت بانه كان متواجد هناك واحتفل مع الجماهير بالتأهل".