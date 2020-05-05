لاعب باريس سان جيرمان خارج حسابات برشلونة

خرج لايفن كورزاوا الجناح الأيسر لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من حسابات نادي برشلونة الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

أشار موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن

كورزاوا خرج من حسابات برشلونة، ويبحث النادي الكتالوني، عن لاعب أيسر غيره، ليكون بديلًا لخوردي ألبا.

وأضاف أن وضع برشلونة المادي الصعب، سيجعله لا يدخل في العديد من الصفقات هذا الصيف، في ظل رغبة البرسا بضم الأرجنتنيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، وينتهي عقد كورزاوا مع ناديه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.