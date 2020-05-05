خرج لايفن كورزاوا الجناح الأيسر لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من حسابات نادي برشلونة الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
أشار موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أنكورزاوا خرج من حسابات برشلونة، ويبحث النادي الكتالوني، عن لاعب أيسر غيره، ليكون بديلًا لخوردي ألبا.
وأضاف أن وضع برشلونة المادي الصعب، سيجعله لا يدخل في العديد من الصفقات هذا الصيف، في ظل رغبة البرسا بضم الأرجنتنيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، وينتهي عقد كورزاوا مع ناديه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب باريس سان جيرمان خارج حسابات برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.