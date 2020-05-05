نيس الفرنسي يصدم لاعبه الجزائري آدم وناس

أخبر نادي نيس الفرنسي، لاعبه الجزائري آدم وناس، بإنهاء علاقته مع النادي بنهاية الموسم الحالي، وعدم تفعيل بند الشراء المتواجد في تعاقده مع نيس، والذي توجه إليه معاراً من نابولي الإيطالي.

ووجه نيس الشكر لوناس على ماقدمه للفريق في مشاركاته بالكأس والدوري الفرنسي.

يذكر أن وناس شارك مع منتخب بلاده في التتويج بلقب بطولة الأمم الإفريقية في نسختها الأخيرة التي أقيمت بمصر.

كان الفريق الفرنسي، قد أنهى الموسم الكروي محتلاً الترتيب السادس بالدوري، والذي ألغيت فعالياته بإعلان تتويج باريس سان جيرمان بطلاً بصفته المتصدر، بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي بسبب تداعيات الإيطالي.ووجه نيس الشكر لوناس على ماقدمه للفريق في مشاركاته بالكأس والدوري الفرنسي.يذكر أن وناس شارك مع منتخب بلاده في التتويج بلقب بطولة الأمم الإفريقية في نسختها الأخيرة التي أقيمت بمصر.كان الفريق الفرنسي، قد أنهى الموسم الكروي محتلاً الترتيب السادس بالدوري، والذي ألغيت فعالياته بإعلان تتويج باريس سان جيرمان بطلاً بصفته المتصدر، بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد

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