بايرن ميونخ يواصل استعدادته لاستئناف الدوري الألماني

واصل فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، تدريباته، في إطار استعداد النادي لعودة مسابقة الدوري الألماني، وجاهزية اللاعبين.

وأشارت تقارير صحفية ألمانية، أن بطولة الدوري الألماني ستعود

في يوم 15 مايو الجاري، دون حضور جماهيري، ووسط إجراءات احترازية بسبب تفشي فيروس كورونا ، الذي تسبب بتوقف الأنشطة الكروية والرياضية في معظم بلاد العالم.

وتنتظر رابطة الدوري، والاتحاد الألماني، موافقة الحكومة الألمانية، غدًا الأربعاء، وإعطاء الضوء الأخضر، لاستكمال الدوري.

يذكر أن بايرن ميونخ يتصدر جدول البوندزليجا، بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.