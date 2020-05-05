رئيس الجزيرة مطروح يبيع سيارته لدفع مستحقات اللاعبين

قال حمدي حفيظ الجميعي رئيس نادي الجزيرة أحد الفرق التي صعدت الترقي المؤهل للقسم الثانى أنه قام ببيع سيارته لدفع مستحقات لاعبي الفريق الأول المشارك بمجموعة مطروح.

وأضاف الجميعي أن اللاعبين أدوا ماعليهم هذا الموسم بعد خوض الفريق ل ١٦ لقاء، ويعد هو الفريق الوحيد بالقسم الثالث الذي لم يخسر أي مباراة، بالتالي ليس من المقبول

أن أتجاهل إعطاء اللاعبين مستحقاتهم، حيث أن مشاكل الحياة ومتطلباتها مقارنة بما يتقاضوه يكاد يكفي.وأضاف الجميعي أن اللاعبين ليس لهم ذنب فيما يحدث من أزمات وسط تجاهل المسئولين بوزارة الشباب وإتحاد الكرة لمطالب الأندية من زيادة الدعم المخصص لهم، موضحاً أن اللجنة الخماسية قامت بصرف ٥٠ الف جنيه بعد خصم نفس القيمة مديونيات على النادي، أن مصاريف الموسم تقترب من ال ٢ مليون.يذكر أن الجزيرة صعد هذا الموسم لدور ال٣٢ من بطولة كأس مصر قبل الخسارة أما المقاولون بهدفين نظيفين، وفي الموسم الماضي صعد لدور ال١٦ على حساب المصري قبل أن يغادر البطولة بركلات الترجيح على يد بتروجيت.وتمنى الجميعي إستكمال الموسم تقديراً لما تكبدته الأندية من خسائر، وفي حالة الإلغاء يتم صعود الفرق مباشرة للقسم الثانى.