تشيلسي يقترب من ضم نجم نابولي

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي لضم البلجيكي، دريس ميرتينز مهاجم فريق نابولي الإيطالي، من أجل ضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد المهاجم البلجيكي، ميرتينز، بحلول الصيف المقبل، والذي لم يجدد عقده حتىالآن مع فريقه نابولي، ويقترب من الرحيل.
أشارت صحيفة " Repubblica " الإيطالية، أن تشيلسي يقترب من ضم ميرتينز، ويكثف محاولاته لإتمام الصفقة، لافتة إلى أنالأيام الاخيرة شهدت تقدم هائل في الصفقة بعد محادثات تليفونية بين اللاعب.
وتابعت الصحيفة، أن فرانك لامبارد اعطاه ضمانات حول مشاركته ومكانه بالتشكيلة الاساسية، اللاعب يستعد للرحيل مجانا عن نابولي هذا الصيف.
وتهتم العديد من الأندية بضم النجم البلجيكي، وارتبط أسمه بأرسنال وتوتنهام، وتشيلسي.
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