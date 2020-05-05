أشاد ضياء السيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق بالقدرات الفنية التي يمتلكها اللاعب محمد إبراهيم نجم فريق مصر المقاصة الحالي . وقال ضياء السيد في تصريحات خاصة لبرنامج النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "محمد إبراهيم من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي داخل مصر أنا أعلم ذلك جيدا ". عبر إذاعة الشباب والرياضة: "محمد إبراهيم من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي داخل مصر أنا أعلم ذلك جيدا ". وأضاف: " رغم وجود لاعبين جيدين في الجيل الحالي لكن محمد إبراهيم يمكنه صناعة الفارق مع أي فريق ". جيدين في الجيل الحالي لكن محمد إبراهيم يمكنه صناعة الفارق مع أي فريق ". وتابع: "صالح جمعة لاعب مميز جدا إذا التزم داخل وخارج الملعب وقادر على إفادة أي فريق، لكن من وجهة نظري محمد إبراهيم لديه القدرة على صناعة الفارق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضياء السيد: محمد إبراهيم أفضل من صالح جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.