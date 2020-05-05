محمد إبراهيم: الأهلي تفاوض معي أكثر من مرة وهذا أفضل لاعب في مصر

أكد محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة أنه دخل في مفاوضات مع النادي الأهلي أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة .

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج النجم

في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الأهلي تفاوض معي أكثر من مرة عن طريق المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي بعد نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز لكن لم تكتمل المفاوضات"

وأضاف: "من وجهة نظري أنا أفضل لاعب في النادي الأهلي هو عمرو السولية، وعبد الله السعيد هو الأفضل في مصر خلال الفترة الماضية".