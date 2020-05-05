إبراهيم حسن يعلن موقفه من إلغاء الدوري هذا الموسم

أعلن إبراهيم حسن نجم الكرة المصرية ولاعب الأهلي والزمالك السابق موقفه من إلغاء بطولة الدوري للموسم الجاري بسبب فيروس كورونا . وقال إبراهيم حسن في تصريحات إذاعية: "انا ضد فكرة إلغاء مسابقة الدوري الممتاز لأن هناك تضرر كبير للأندية ". لأن هناك تضرر كبير للأندية ". وأضاف إبراهيم حسن خلال برنامج النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "يجب على المسئولين تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل خوض المباريات".

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