حلمي طولان: ينتقد قرار الزمالك برحيل محمد إبراهيم

انتقد حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي قرار نادي الزمالك برحيل مهاجم الفريق محمد إبراهيم خلال الفترة الأخيرة . وقال طولان في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كان يجب عدم رحيل محمد إبراهيم عن الزمالك، وإذا كنت موجودًا في النادي لرفضت رحيله بأي شكل من الأشكال". الزمالك، وإذا كنت موجودًا في النادي لرفضت رحيله بأي شكل من الأشكال". وأضاف طولان: " إنبي منظومة كبيرة جدا ولدينا لاعبين مميزين من أولاد النادي ولديهم خبرات في الفريق، وكان لهم دور كبير جدا في الفترة الماضية في انتشال الفريق من قاع ترتيب الدوري". الفريق، وكان لهم دور كبير جدا في الفترة الماضية في انتشال الفريق من قاع ترتيب الدوري". وتابع: "في الفترة التي حصل فيها إنبي على بطولة كأس مصر كانت الظروف صعبة جدا، اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم في تلك الفترة، لدرجة أن اللاعبين كانوا لا يمتلكوا الأموال للمجيء إلى التدريبات".

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