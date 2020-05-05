سجل الأبطال | الفائزون بدوري أبطال أوروبا

السنة البطل الوصيف 1956 1956 ريال مدريد (اسبانيا) ستاد ريمس (فرنسا) 1957 ريال مدريد (اسبانيا) فيورنتينا (ايطاليا) 1958 ريال مدريد (اسبانيا) ايه سي ميلان (ايطاليا) 1959 ريال مدريد (اسبانيا) ستاد ريمس (فرنسا) 1960 ريال مدريد (اسبانيا) اينتراخت فرانكفورت (المانيا) 1961 بنفيكا (البرتغال) برشلونة (اسبانيا) 1962 بنفيكا (البرتغال) ريال مدريد (اسبانيا) 1963 ميلان (ايطاليا) بنفيكا (البرتغال) 1964 الإنتر (ايطاليا) ريال مدريد (اسبانيا) 1965 الانتر (ايطاليا) بنفيكا (البرتغال) 1966 ريال مدريد (اسبانيا) بارتيزان بلجراد (جمهورية يوغوسلافيا) 1967 جلاسكو سيلتيك (اسكتلندا) الإنتر (ايطاليا) 1968 مانشستر يونايتد (انجلترا) بنفيكا (البرتغال) 1969 ميلان (ايطاليا) اياكس امستردام (هولندا) 1970 فينورد (هولندا) جلاسكو سيلتيك (اسكتلندا) 1971 أياكس أمستردام (هولندا) باناثينايكوس (اليونان) 1972 اياكس امستردام (هولندا) الانتر (ايطاليا) 1973 اياكس امستردام (هولندا) يوفنتوس (ايطاليا) 1974 بايرن ميونيخ (ألمانيا) أتلتيكو مدريد (اسبانيا) 1975 بايرن ميونيخ (المانيا) ليدز يونايتد (انجلترا) 1976 بايرن ميونيخ (المانيا) سانت إتيان (فرنسا) 1977 ليفربول (انجلترا) بوروسيا مونشنجلادباخ (المانيا) 1978 ليفربول (انجلترا) كلوب بروج (بلجيكا) 1979 نوتنجهام فورست (انجلترا) مالمو (السويد) 1980 نوتنجهام فورست (انجلترا) هامبورج (المانيا) 1981 ليفربول (انجلترا) ريال مدريد (اسبانيا) 1982 استون فيلا (انجلترا) بايرن ميونيخ (المانيا) 1983 هامبورج (المانيا) يوفنتوس (ايطاليا) 1984 ليفربول (انجلترا) روما (ايطاليا) 1985 يوفنتوس (ايطاليا) ليفربول (انجلترا) 1986 ستيوا بوخارست (رومانيا) برشلونة (اسبانيا) 1987 بورتو (البرتغال) بايرن ميونيخ (المانيا) 1988 ايندهوفن (هولندا) بنفيكا (البرتغال) 1989 ميلان (ايطاليا) ستيوا بوخارست (رومانيا) 1990 ميلان (ايطاليا) بنفيكا (البرتغال) 1991 النجم الاحمر بلجراد (جمهورية يوغوسلافيا) اولمبيك مارسيليا (فرنسا) 1992 برشلونة (اسبانيا) سامبدوريا (ايطاليا) 1993 أولمبيك مارسيليا (فرنسا) ميلان (ايطاليا) 1994 ميلان (ايطاليا) برشلونة (اسبانيا) 1995 اياكس امستردام (هولندا) ميلان (ايطاليا) 1996 يوفنتوس (ايطاليا) اياكس امستردام (هولندا) 1997 بوروسيا دورتموند (المانيا) يوفنتوس (ايطاليا) 1998 ريال مدريد (اسبانيا) يوفنتوس (ايطاليا) 1999 مانشستر يونايتد (انجلترا) بايرن ميونيخ (المانيا) 2000 ريال مدريد (اسبانيا) فالنسيا (اسبانيا) 2001 بايرن ميونيخ (المانيا) فالنسيا (اسبانيا) 2002 ريال مدريد (اسبانيا) بايرليفركوزن (المانيا) 2003 ميلان (ايطاليا) يوفنتوس (ايطاليا) 2004 بورتو (البرتغال) موناكو (فرنسا) 2005 ليفربول (انجلترا) ميلان (ايطاليا) 2006 برشلونة (اسبانيا) ارسنال (انجلترا) 2007 ميلان (ايطاليا) ليفربول (انجلترا) 2008 مانشستر يونايتد (انجلترا) تشيلسي (انجلترا) 2009 برشلونة (اسبانيا) مانشستر يونايتد (انجلترا) 2010 الإنتر (ايطاليا) بايرن ميونيخ (المانيا) 2011 برشلونة (اسبانيا) مانشستر يونايتد (انجلترا) 2012 تشيلسي (انجلترا) بايرن ميونيخ (المانيا) 2013 بايرن ميونيخ (المانيا) بوروسيا دورتموند (المانيا) 2014 ريال مدريد (اسبانيا) اتلتيكو مدريد (اسبانيا) 2015 برشلونة (اسبانيا) يوفنتوس (ايطاليا) 2016 ريال مدريد (اسبانيا) اتلتيكو مدريد (اسبانيا) 2017 ريال مدريد (اسبانيا) يوفنتوس (ايطاليا) 2018 ريال مدريد (اسبانيا) ليفربول (انجلترا) 2019 ليفربول (انجلترا) توتنهام هوتسبير (انجلترا)

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