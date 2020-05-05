غياب الجماهير يُكبد الدوري الإنجليزي خسارة 880 مليون استرليني .. وآرسنال أكبر المتضررين

يتوقع أن يكون هناك ثقب أسود يهدد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارة 880 مليون جنيه إسترليني، إذا طُلب من المشجعين البقاء بعيدًا عن الملاعب في الموسم المقبل، حيث ستقل العوائد بنسبة “مخيفة”.

ومن غير الواضح أن تعود الجماهير إلى الملاعب قريبًا، حيث لا يمتلك أي مسؤول الشجاعة اللازمة لاتخاذ مثل هذا القرار، وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن القرار سوف يتأخر حتى عن موسم 2020-21.

وسوف تتأثر أندية البريميرليج بهذا القرار، وبخاصة العمالقة، حيث يواجه مانشستر يونايتد خسارة كبيرة بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني لموسم 2020-21، بينما سيخسر آرسنال ربع إيراداته تقريبًا.

وتظهر التقديرات أن الأندية الإنجليزية الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ستحقق 880 مليون جنيه إسترليني في إيرادات يوم المباراة الموسم المقبل، وهي إيرادات تتعلق بتذاكر المباريات وإنفاق الجماهير للأموال داخل الملاعب، وفي حالة استمرار ابتعاد الجماهير، فستكون الملاعب المهجورة أمرًا لا يحبذه أي شخص في إنجلترا.

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كما يبدو محتملاً بشكل متزايد، لعب المباريات الافتتاحية للموسم المقبل خلف أبواب مغلقة، وسط أزمة كوفيد-19 وتفشي الفيروس في المملكة المتحدة، التي أصبحت أعلى دول أوروبا من حيث معدل الوفيات، وتجاوزت إيطاليا منذ يوم واحد.

آرسنال أكثر المتضررين

سيكون فريق آرسنال هو الأكثر تضرراً حيث يمثل دخل يوم المباراة في ملعب الإمارات ما يقرب من ربع الإيرادات الإجمالية للنادي، لكن مانشستر يونايتد سيكون الخاسر الأكبر ماديًا، مع خسارة 140 مليون جنيه إسترليني إذا تم إغلاق أولد ترافورد الموسم المقبل.

وسيكون ليفربول هو رابع أكثر فريق يخسر نقودًا بسبب الغياب الجماهيري، وإذا استمر لعب المباريات بدون حضور جماهيري لنهاية الموسم المقبل، فستتكبد خزينة البطل المتوقع للموسم الحالي 105 مليون جنيه استرليني.