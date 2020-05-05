رياضة | الأهلي يحدد مطالبه لبيع مهاجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد مطالبه لبيع مهاجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حدد النادي الأهلي مطالبه للموافقة على رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأكدت تقارير مغربية، أن الأهلي أصبح لا يمانع في بيع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى صفوف نادي الاتفاق في نهاية الموسم الجاري.
وكشف الموقع أن أزارو قرر الانتقال إلى أحد أندية أوروبا ولا ينوي العودة إلى الأهلي أو الاستمرار مع الاتفاق وذلك حتى يحصل على فرصة مع المنتخب المغربي في الفترة المقبلة.
كما ذكر الموقع أن النادي الأهلي يشترط الحصول على 50 مليون جنية للموافقة على بيع وليد أزارو في نهاية الموسم الجاري.