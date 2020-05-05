رياضة | تطورات صفقة انتقال بوجبا إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات صفقة انتقال بوجبا إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، عن أخر تطورات انتقال الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد، إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

ويرغب ريال مدريد في التعاقد الفرنسي بول بوجبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد، خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث بعد اللاعب ضمن خطط زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي في الموسم المقبل.

Advertisements

وبحسب صحيفة "الميرور" البريطانية، فإن ريال مدريد سوف يقدم عرض بقيمة 70 مليون يورو، من أجل الظهر بخدمات بوجبا.

وتابعت الصحيفة، أن هناك العديد من الأندية التي تتنافس على ضم بوجبا أبرزهم ريال مدريد ويوفنتوس.

وينتهي عقد بوجبا في الصيف المقبل، لذلك سيفكر مانشستر يونايتد في العرض جيداً، خوفا من رحيل اللاعب مجاناً.