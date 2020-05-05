رياضة | باريس سان جيرمان ينافس كبار أوروبا على نجم نابولي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان ينافس كبار أوروبا على نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة العديد من الأندية الأوروبية في الحصول على خدمات الإسباني فابيان رويز نجم خط وسط نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن باريس سان جيرمان دخل سباق الصراع على فابيان رويز علمًا بأن ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ومانشستر سيتي الإنجليزي من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نابولي يرغب في الحصول على حوالي 60 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات النجم الإسباني البالغ من العمر 24 عامًا بينما لايزال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد واثق من التعاقد مع النجم الإسباني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن فابيان رويز إنضم إلى نابولي في 2018 قادمًا من ريال بيتيس وخاض مع الفريق الإيطالي 62 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين حتى الآن.