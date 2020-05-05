رياضة | الأهلي يتراجع عن ضم نجم سموحة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتراجع عن ضم نجم سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع النادي الأهلي عن فكرة التعاقد مع واحد من نجوم نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي قد أظهر رغبة في التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

ولكن اكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء أنه لا يحتاج إلى التعاقد مع حسام حسن في الصيف القادم.

وجاء قرار فايلر بصرف النظر عن ضم حسام حسن في الصيف القادم لأنه يرى أن النادي يحتاج إلى صفقات أقوى وأكثر إفادة للنادي في الصيف القادم.