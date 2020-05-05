رياضة | 48 مليون سعر بيع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 48 مليون سعر بيع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية مغربية، أن النادي الأهلي استقر على رحيل الدولي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم والمعار إلى الاتفاق السعودي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت التقارير، بأن مجلس إدارة النادي الأهلي قد حدد سعر نهائي لبيع مهاجمه وليد أزارو، ورحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقالت صحيفة "المنتخب المغربية"، أن العروض الكثيرة التي وصلت إدارة النادي الأهلي جعلت الإدارة الحمراء تحد سعر بيعه بشكل نهائي.

وأشارت الصحيفة بأن السعر الذي حدده مجلس إدارة الأهلي ما يساوي 48 مليون جنيه مصري لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته.

واختتمت، بأن هناك عروض أوروبية وصينية وخليجية وصلت النادي الأهلي من أجل شراء اللاعب في الانتقالات الصيفية.