الامارات | بالفيديو.. لاعب بني ياس يمضي نهار رمضان في صيد الأسماك

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لاعب بني ياس يمضي نهار رمضان في صيد الأسماك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب وسط فريق بني ياس، سالم علي، أنه خلال شهر رمضان المبارك، يحرص على ممارسة هوايته المحببة وهي الذهاب للبحر لصيد الأسماك بمختلف أنواعها، وأنه خلال الأيام الماضية ذهب للصيد أكثر من مرة ونجح في العودة بحصيلة وافرة من الأسماك، مشيراً في الوقت ذاته إلى انه لا يغفل جانب المحافظة على لياقته البدنية وأنه يؤدي حصصاً تدريبة بصورة يومية من أجل البقاء نشطاً بدنياً.

وقال لـ"الإمارات اليوم" إن "شهر رمضان بالنسبة لي مرتبط ارتباطا وثيقا بالذهاب بصورة مستمرة إلى البحر خلال فترات النهار لصيد الأسماك، أحب أن أقضي وقتي في صيد مختلف أنواع الأسماك".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news