- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لاعب بني ياس يمضي نهار رمضان في صيد الأسماك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب وسط فريق بني ياس، سالم علي، أنه خلال شهر رمضان المبارك، يحرص على ممارسة هوايته المحببة وهي الذهاب للبحر لصيد الأسماك بمختلف أنواعها، وأنه خلال الأيام الماضية ذهب للصيد أكثر من مرة ونجح في العودة بحصيلة وافرة من الأسماك، مشيراً في الوقت ذاته إلى انه لا يغفل جانب المحافظة على لياقته البدنية وأنه يؤدي حصصاً تدريبة بصورة يومية من أجل البقاء نشطاً بدنياً.
وقال لـ"الإمارات اليوم" إن "شهر رمضان بالنسبة لي مرتبط ارتباطا وثيقا بالذهاب بصورة مستمرة إلى البحر خلال فترات النهار لصيد الأسماك، أحب أن أقضي وقتي في صيد مختلف أنواع الأسماك".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو.. لاعب بني ياس يمضي نهار رمضان في صيد الأسماك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.