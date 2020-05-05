شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تواصل جلساتها مع الاتحادات لمناقشة خطط الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعات مناقشة خطط الاتحادات المتوقعة في الفترة القادمة، بحضور اتحادات المصارعة والكاراتية والسلاح.

حضر الاجتماعات، الثلاثاء، شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية، وممدوح الششتاوي، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وحضر ممثلا عن اتحاد المصارعة العميد عصام نوار، رئيس الاتحاد، وعن اتحاد السلاح عبدالمنعم الحسيني، رئيس الاتحاد، وعن اتحاد الكاراتية خالد جاد المولى، المستشار الفني للاتحاد، وعن وزارة الشباب والرياضة، محمد الكردي، مساعد وزير الشباب والرياضة، وعبدالأول محمد، معاون وزير الشباب والرياضة، بجانب إدارة الشؤون الفنية باللجنة الأولمبية المصرية.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد خاطب الاتحادات بضرورة وضع خطة لمدة 12 شهر لاستئناف النشاط الرياضي والاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بعد التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا.

كانت الاجتماعات بدأت يوم الخميس الماضي مع اتحادات الفروسية والجودو وألعاب القوى، وتم استئنافها أمس الثلاثاء بحضور اتحادات الخماسي الحديث والملاكمة والريشة الطائرة والدرجات والرماية.

ومن المقرر في نهاية الجلسات إعداد تقرير كامل بنتيجة الاجتماعات والخطة المتوقعة لكل اتحاد، ووضع التصور العام لخطة الاتحادات استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية واستئناف النشاط، لمناقشته من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حتى يكون هناك خطة كاملة مسبقة لجميع الاتحادات.

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