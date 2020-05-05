شكرا لقرائتكم خبر عن إنجيه الفرنسي يمدد عقد الجزائري الملالي حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إنجيه الفرنسي، الثلاثاء، تمديد عقد مهاجمه الجزائري فريد الملالي لمدة عام واحد، حتى يونيو 2023.
وكان عقد الملالي، البالغ من العمر 22 عامًا، مع إنجيه ينتهي في يونيو 2022.
ونجح المهاجم الجزائري الملالي في تسجيل 5 أهداف خلال 6 مباريات لعبها كأساسي في مختلف المسابقات هذا الموسم، والذي تعرض للإلغاء بقرار من الحكومة الفرنسية على خلفية تفشي جائحة كورونا، ومنح اللقب إلى باريس سان جيرمان.
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