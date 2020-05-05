شكرا لقرائتكم إبراهيم حسن: نفسى أترشح في اتحاد الكرة لخدمة الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم حسن ، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، الاهلى لو اتمسك بينا وادينا حقوقنا ما تركناه ابدا.

وأضاف ابراهيم حسن في برنامج النجوم في رمضان، على إذاعة الشباب والرياضة، نفسى أترشح في اتحاد الكرة لخدمة الأندية، بس الملعب حايشني بسبب شغلى في التدريب مع شقيق حسام.

وواصل إبراهيم حسن، "لابد أن يعرف الجميع أن نتخابات اتحاد الكرة تحتاج إلى ضمير في الشغل والعمل عمل عام ، وأرى أن حسام عاشور اتظلم كتير في الأهلي فهو لاعب لديه خبرات واسعة وكبيرة ولاعب هائل وكمنت أتمنى ان تكون المعاملة أفضل من هذا .