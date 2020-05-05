شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: ساسي الأقرب لى في الزمالك وفيريرا وفيرا أحسن مدربين أجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد إبراهيم ، لاعب المقاصة الحالي ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فرجانى ساسي الأقرب له في الملعب خلال فترة تواجده في نادى الزمالك.

وأضاف إبراهيم في برنامج النجوم في رمضان، على إذاعة الشباب والرياضة، الكابتن أن البرتغالين فيريرا وفيرا أحسن مدربين أجانب تدربت معهم في نادى الزمالك ، مبدئيا اسفه على طريقة رحيله من القلعة البيضاء.

وواصل لاعب المقاصة الحالي ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ضياء السيد يعتبر والده في التدريب ومجال الكرة عموما والفضل يرجع الى الكابتن محمود سعد أول من اكتشفني في الزمالك وكان عمري وقتها 15 سنة مؤكدا ان شخصية المدرب تعتبر 70% من نجاحه والباقي 30% من الفنيات وتعتبر الشخصية هى الاساس .

وكان محمد إبراهيم لاعب المقاصة الحالي والزمالك السابق، قد أكد أن كل المدربين الذين دربوا الزمالك كانوا بياخدو تعليمات من الإدارة مين يلعب ومين ميلعبش.

وقال محمد إبراهيم فى تصريحات سابقة : كل المدربين في الزمالك بياخدوا تعليمات يلعبوا مين وأى حد يقول غير كدة غلطان ما عدا فيريرا اللى كان قافل الدنيا خالص، والمدربون كانوا مش بيلعبونى علشان عندهم تعليمات بكدة".

وأضاف محمد إبراهيم: في مباراة الجونة الأخيرة لى مع الزمالك كنا خسرانين من الجونة بهدف، وبين الشوطين عضو مجلس إدارة الزمالك قال لكابتن خالد جلال مدرب الزمالك لازم تطلع محمد إبراهيم، فرفض تغييرى في بداية الشوط التانى ونزلنا واتعادلنا وكنا مسيطرين على اللقاء فراح خرجنى من كثر الكلام، ثم دخل في الزمالك هدفين لما خرجت".

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وعن أفضل فتراته، قال محمد إبراهيم: إن أفضل فترات حياته كانت في 2011 وخاصة كأس العالم للشباب، ولا أنسى مباراة النمسا، التي سجلت فيها هاتريك، وهى دى أفضل فترات حياتى الكروية، وقدمنا مستوى كبيرا في المونديال.

وأضاف نجم المقاصة: مدرب البرازيل بعد مباراة منتخب مصر والبرازيل قال إنى أنا ومحمد صلاح هيكون لينا مستقبل كبير وعنده موهبة كبيرة، ولكن الظروف مش بتساعد أنى أظهر كل اللى عندى من موهبتى، وكنا المفروض نصل النهائي بهذا الجيل، وخروجنا أمام الأرجنتين من ضربتين جزاء من الهجمات المرتدة وطول المباراة إحنا بنهاجم".

وعن المقاصة، قال محمد إبراهيم: عقدى مع مصر المقاصة ينتهى الموسم المقبل وأسعى لاستعادة مستواى الفترة المقبلة، وهناك خطوة مهمة قريبة.

وعن فترة الاحتراف، قال محمد إبراهيم: رجعت من الاحتراف علشان حسيت أن الناس ضحكت عليا هناك، وكمان وافقت على عرض مالاجا الإسبانى وجهز كل الورق وأخدت الفيزا وفجأة كل حاجة وقفت مش عارف ليه.