شكرا لقرائتكم الكرة في رمضان (12).. بركات يلدغ الزمالك ويصعد بالأهلى لنهائى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظل شهر رمضان الكريم الذى يحل علينا كل عام مرتبطا بذكريات لحظات كروية تتوقف عندها ذاكرة محبي كرة القدم، وخصوصًا عند الإنجازات الكروية وأيضًا اللحظات المثيرة للجدل والأحلام الضائعة في عالم كرة القدم

ونحرص في اليوم الحادى عشر من أيام شهر رمضان المبارك، 2020، أن نبحث في صفحات تاريخ كرة القدم المصرية، من أجل العثور على أبرز المواجهات الكروية في شهر الصيام.

بركات يصعق الزمالك في رمضان

في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2005 وقمة مصرية بنكهة سمراء جمعت الأهلي والزمالك بملعب الكلية الحربية.

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الأهلي قد أنهى لقاء الذهاب متفوقاً بهدفين مقابل هدف في مباراة كان الزمالك خلالها صاحب الأرض.

وفي سهرة رمضانية يعزز محمد بركات تفوق الأهلي ويسجل هدفين في شباك عبدالمنصف ينتصر بهما الفريق الأحمر ويتأهل إلى نهائي دوري الأبطال.